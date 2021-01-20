حقق المنتخب المصري فوزاً ثميناً على نظيره الروسي بنتيجة 28 - 23 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بالصالة المغطاه لاستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً.بهذه النتيجة، احتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة للدور الرئيسي بعد أن رفع رصيده إلى أربع نقاط خلف منتخب السويد متصدر المجموعة بنفس عدد النقاط، على أساس المواجهات المباشرة.