صورة محمد صلاح خلف تمثال توت عنخ آمون الفرعوني تخطف الأنظار

ظهر محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، في صورة جديدة وخلفه تمثال توت عنخ آمون الفرعوني، حيث نشر صلاح صورة عبر حساباته الشخصية على موقعي "فيس بوك" و"إنستجرام" وعلق عليها وكتب:" نحن حقا في كل مكان"، حيث يقضي صلاح حاليا فترة عطلة بعد انتهاء البريميرليج، على أن يعود الليفر بعد أيام للتحضير للموسم الجديد.وكان نجم ليفربول قد ظهر بقصة شعر جديدة قبل أيام، وأثار دهشة العديد من محبيه وزملائه في الريدز، كما استطاع صلاح أن يقود فريقه في الموسم الحالي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ 30 عاما.