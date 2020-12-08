أضاع نادي أولمبيك مارسيليا في مناسبتين فرصة التعاقد مع الجزائري رياض محرز، النجم الحالي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي وكان نادي الجنوب الفرنسي رفض في عامي 2010 و2014 التعاقد مع "ساحر" الجزائر، لعدم اقتناعه بقدرته على النجاح مع الفريق صحيفة "ليكيب" الفرنسية نشرت تحقيقا عن الواقعة، على خلفية المواجهة المنتظرة بين مانشستر سيتي وأولمبيك مارسيليا، المقرر إقامتها الأربعاء بملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبابدأ رياض محرز مسيرته الكروية كهاو في ناديي سارسيل وكيمبار، ليخطف الأضواء ويصبح محل اهتمام عدد كبير من صائدي المواهب.

النجم الجزائري قرر في عام 2010 خوض اختبار فني مع رديف أولمبيك مارسيليا، النادي الذي كان يشجعه في طفولته ورغم تقديمه مستويات قوية خلال الاختبار الذي خضع له، إلا أن "حروز" فشل في الفوز بعقد احترافي بقرار من فرانك باسي مدرب الفريق الرديف في تلك الفترة، والمدير الرياضي جوزيه أنيجو باسي تعرض لكواليس سقوط صفقة محرز عام 2010 في الحوار الذي أجراه مع الصحيفة الفرنسية، قائلا: "قمنا بتنظيم مباراة ودية من 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة من أجل متابعته بشكل دقيق، لقد ظهر بشكل جيد، لكن مستواه لم يكن أفضل من بقية اللاعبين وختم: "بعد هذه المباراة، طالبت بتمديد الاختبار لمدة أسبوع إضافي، غير أن الإدارة الرياضية للنادي رفضت ذلك، وطلبت مني اتخاذ قرار نهائي بخصوصه، من سوء الحظ أننا أخطأنا في تقييمه".

سخرية

في عام 2014، سخر فانسان لابرين، رئيس نادي أولمبيك مارسيليا في تلك الفترة، بشكل لاذع من وكيل لاعبين اقترح عليه التعاقد مع محرز، معتبرا أن اللاعب لا يملك أي فرصة للنجاح مع الفريق بعدها بنحو 6 سنوات، كشف لابرين في تصريحات لصحيفة "ليكيب"، عن الأسباب التي جعلته يسخر من فكرة التعاقد مع محرز: "ليس لدي أي مشكلة شخصية معه، غير أنه يجدر الاعتراف أنني لم أكن أعرفه في تلك الفترة". وتابع: "فضلنا التعاقد مع لوكاس أوكامبوس على سبيل الإعارة بتوصية من مدرب الفريق مارسيلو بيلسا" وأتم: "من الناحية العملية، من الممكن أن يخطئ فريق ما في تقييم لاعب ما، أما من الناحية الشكلية، فأعترف بكوني لم أتصرف بطريقة جيدة مع اللاعب الذي نجح في الرد علي بتألقه في البريمييرليج".