كشف الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، عن مفاجأة أدهشت المكلفين بالإعلام في النادي الإنجليزي وسأل الإعلاميون الجناح الطائر لمنتخب الجزائر عن المرات التي وصل فيها مُتأخرا إلى التدريبات، قبل أن يأتي الرد من رياض محرز بأنه ملتزم تمام بالعمل مع فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأوضح محرز أنه لم يسبق أن وصل مُتأخرا إلى تدريبات مانشستر سيتي، قائلا في تصريحاته لإعلاميي النادي: "أبدا، لم يسبق أن تأخرت عن التدريبات"، قبل أن يضيف مازحا "بنجامين ميندي (زميله الفرنسي) من يقوم بمثل هذه التصرفات".

وتفاعل طارح السؤال مع نجم "الخضر" ضاحكا، ورد عليه: "لا أدري لماذا لست واثقا من صدق إجابتك" وأكد رياض محرز، في سياق مُتصل، أنه كان واثقا كل الثقة من وصوله لعالم الاحتراف، رغم أنه لم يدخل مراكز التكوين الفرنسية كأغلب مواطنيه المتألقين، وقال: "لم أشك يوما في نفسي وفي قدرتي على أن أكون لاعبا مُحترما" وتطرق بطل أفريقيا إلى يومياته خارج الملعب، كاشفا أنه يبحث في غالب الأحيان عن تفادي الكشف عن هويته، خاصة أنه يبقى لاعبا معروفا، وظهوره في الأماكن العامة يُسبب فوضى في غالب الأحيان.

وقال محرز ضاحكا: "كما تعرفون أنا معروف، لذلك عندما أتواجد في السوبر ماركت أرتدي القبعة وأحاول ألا يتعرف عليّ الناس، لكي لا أجد نفسي مُجبرا على البقاء مُطولا، ولو أني في غالب الأحيان ألبي رغبات الجماهير في التقاط بعض الصور عندما يتعرفون عليّ" واختتم نجم السيتي قائلا: "في بعض الأحيان لا أتعامل بطريقة جيدة، عندما تكون تصرفات بعض الأشخاص غير مُحترمة، وتنتهك حريتي الشخصية" يذكر أن رياض محرز تألق في آخر مباريات مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي أمام بيرنلي، مسجلا 3 أهداف هاتريك ليقود فريقه للفوز 5-0.