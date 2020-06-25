ليفربول يتوج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 1990 بخسارة مانشستر سيتي أمام تشلسي

أهدى فريق تشيلسي لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لفريق ليفربول، إثر فوزه على ضيفه مانشستر سيتي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، ضمن الجولة 31 "للبريمير ليغ".ويدين فريق ليفربول بالفضل في حسم اللقب لصالحه اليوم، وتشيلسي بالفضل في انتصاره للاعبين، الأمريكي كريستيان بوليسيتش، والبرازيلي ويليان، اللذين أحرزا هدفي "البلوز"، في الدقيقتين (36، و78 من ضربة جزاء) على الترتيب.بينما سجل اللاعب البلجيكي هدف السيتي الوحيد، في الدقيقة 55، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، وضع الكرة في المقص الأيسر، ولكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة.وأكمل السيتي اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه البرازيلي فرناندينهو، الذي تسبب في ضربة الجزاء بصد الكرة بيده ومنعها من دخول المرمى، في الدقيقة 77 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي بعد هذه الهزيمة عند 63 نقطة، وفَقَدَ رسميا لقب بطل "البريمير ليغ" لصالح ليفربول مبكرا، قبل سبع جولات من نهاية الدوري، بعد أن أصبح "الريدز" المتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 86 نقطة، بعيدا عن متناوله بفارق 23 نقطة.وتوج ليفربول بلقبه التاسع عشر في تاريخه، والأول منذ 30 عاما و58 يوما، ليقلص الفارق إلى لقب واحد فقط بينه وبين مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" صاحب الرقم في عدد مرات الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويليهما أرسنال في المرتبة الثالثة برصيد 13 لقبا.