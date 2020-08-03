الاتحاد الأفريقي يغيّر قراره بشأن نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال

عاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الاثنين، عن قراره بإقامة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال بنظام التجمع في الكاميرون، بعد اجتماعات لجنته التنفيذية في 30 يونيو الماضي، ليؤكد إقامة مباراتي نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب الذي كان معتمدا أصلا.وكان رئيس الاتحاد القاري، الملغاشي أحمد أحمد، قد أعلن بعد الاجتماعات الأخيرة للجنة التنفيذية في نهاية يونيو، إقامة مباريات الدور نصف النهائي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في سبتمبر المقبل بنظام التجمع.لكن ملعب جابوما ستاديوم الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، لم يعد قادرا على احتضان هذه المباريات بسبب تفشي جائحة كورونا.

وبالتالي قرر الاتحاد الإفريقي إقامة مباراتي الدور نصف النهائي بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي من جهة، والزمالك المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي في 25 و26 سبتمبر في مصر، ومباراتي الإياب في 2 و3 أكتوبر في المغرب، بحسب بيان صادر عنه.وأضاف البيان: "ستقام المباراة النهائية على ملعب محايد في حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب. أما في حال جمعت المباراة النهائية بين فريقين من دولة واحدة، فستقام في المغرب أو مصر في 15 أو 16 أكتوبر"، حسبما نقلت "فرانس برس".