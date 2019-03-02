بيكيه يستفز جماهير ريال مدريد بسبب ميسي

بيكيه يستفز جماهير ريال مدريد بسبب ميسيمدريدواصل جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، سجالاته مع جماهير ريال مدريد، وذلك خلال مباراة الفريقين، اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

ففي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، نشب خلاف على أرض الملعب بين ليونيل ميسي، قائد برشلونة، ونظيره في الريال، سيرجيو راموس.وأدى ذلك لصيحات غضب من جماهير الميرينجي، التي هتفت ضد ميسي ورفاقه، الذين احتجوا على الحكم، لعدم منح راموس بطاقة بدعوى تعديه على "البرغوث".

وأثناء خروج ميسي من الملعب برفقة بيكيه، واصلت جماهير الريال هتافاتها ضده، ليشير إليهم مدافع البلوجرانا بيده، كأنه يدعوهم لـ"الكف عن الثرثرة".