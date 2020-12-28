الهلال السوداني يعلن اقتربنا من ضم سيرينو وتركي آل الشيخ يدعم صفقاتنا

فجّر مصدر مسؤول داخل نادي الهلال السوداني، مفاجأة مدوية عن الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز، الذي رفض اليوم بشكل رسمي عرض النادي الأهلي لضم اللاعب بسبب المقابل المادي، وذكر المصدر في تصريحات خاصة لـ«لوطن سبورت»، أن سيرينو يقترب بشدة من الانتقال للهلال السوداني بعد فشل انضمامه للنادي الأهلي، لافتا بأن اللاعب سيكون في الهلال قريبا بعد مفاوضات جادة بين الجانب السوداني والجنوب إفريقي خلال الساعات الماضية.

وتابع المصدر سيرينو لاعب كبير جدًا وسيمثل إضافة كبيرة لنا وسيكون هناك لاعبين آخرين أفضل منه أيضا في الهلال خلال الأيام المقبلة وشدد المصدر، على أن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي يدعم صفقات الهلال بشكل كبير ويقف بجوار إدارة النادي لحسم أي صفقة مهمة، لافتا إلى أن الهلال ليس له علاقة نهائيا بإفساد انتقال اللاعب للنادي الأهلي، وأنه يتبقى هناك بعض الرتوش البسيطة، قبل الإعلان عن ضم اللاعب بشكل رسمي.