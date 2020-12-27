عودة مروان محسن وحسين الشحات لقائمة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي ستخوض لقاء الأهلي ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل على أرضية ملعب ستاد الأهلي we السلام .