بلاغات من أولياء أمور لاعبي الأهلي ضد اتحاد السلة بسبب كورونا

قرر أهالي لاعبي النادي الأهلي تقديم بلاغ ضد الاتحاد المصري لكرة السلة، بعد ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عقب نهاية مباراة نادي الاتحاد السكندري، الذي جمع بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث أعلن الاتحاد إصابة 7 حالات بالفيروس، ما أدى إلى وجود رغبة من جانب الأهالي في تقديم شكوي ضد مسئولى الاتحاد خلال الساعات القليلة المقبلة، ووفقًا لما ذكرته مصادر خاصة لـ«الوطن سبورت»، فإن هناك عدد من أولياء الأمور سيتقدمون ببلاغ خلال الساعات القليلة القادمة ضد مسئولي اتحاد السلة، بعد إعلان الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد انتهاء المباراة، وذلك بعدما شهدت المباراة، التي انتهت منذ قليل، في إطار الدور النهائي لبطولة دوري المرتبطلكرة السلةللسيدات، أزمة كبرى باكتشاف حالات مصابة بالفيروس بين صفوف فريق الاتحاد السكندري، قبل دقائق من إنطلاق اللقاء.