تعرف على مجموعة مصر ب مونديال اليد

أوقعت قرعة مونديال اليد المنتخب الوطني رفقة كل من السويد - التشيك - منتخب من أمريكا الجنوبية سيتم تحديده لاحقًا وتقع مصر في المجموعة السابعة رفقة المنتخبات المذكورة عالية ولأول مرة تقام بطولة عالم بمشاركة 32 منتخب عالميا بدلا من 24 منتخب كما كان فى السابق ويتم تقسيم الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات وتضم كل منهم 4 فرق ليتأهل أول ثلاثة إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخبا، ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات تضم كل منهم 6 فرق ليتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي.