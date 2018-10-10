رونالدو يكشف تفاصيل حادثة الاغتصاب

أعلن أحد محامي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتهم بعملية اغتصاب في الولايات المتحدة، بأن موكله أقام علاقة "برضى كامل" وذلك في بيان نشرته الصحف البرتغالية الأربعاء.

وأكد محامي مهاجم يوفنتوس الإيطالي بيتر كريستيانسن في بيان أرسلته شركة "غيستيفوت" التي ترعى أعمال اللاعب بأن "رونالدو مضطر لكسر صمته".

وأضاف: "ينفي اللاعب تماماً جميع الاتهامات، ما حصل في لاس فيغاس عام 2009 جاء برضى كامل".