الزمالك يخسر من الترجي ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

خطف الزمالك بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الهزيمة أمام الترجي بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد رادس، في إياب ربع نهائي البطولة. واستفاد الزمالك من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، لينجح في خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين. وينتظر الزمالك المتأهل من مواجهة الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي من أجل مواجهته في الدور نصف النهائي. وبدأ الزمالك المباراة ضاغطا على دفاع الترجي، حيث أطلق يوسف أوباما، تصويبة قوية من خارج منطقة

الجزاء، تصدى لها الحارس معز بن شريفية على مرتين. وفي الدقيقة 3، تحصل الترجي على ركلة جزاء، بعد لمس الكرة يد محمود علاء، ونجح بلال بن ساحة، في إحراز الهدف الأول للترجي من ركلة الجزاء مسددا الكرة في منتصف المرمى. وتحصل الثنائي بلال بن ساحة وطارق حامد، على بطاقتين صفراوين بعد اشتباك بدون كرة بينهما. وفي الدقيقة 17، تحصل الترجي على ضربة ركنية من جهة اليمين، نفذها بلال بن ساحة، عرضية إلى داخل منطقة جزاء الزمالك، قابلها إبراهيما واتارا برأسية مرت إلى ركلة مرمى. وفي الدقيقة 25، أرسل

محمد عبد الشافي، عرضية من جهة اليسار أبعدها دفاع الترجي من قلب منطقة الجزاء عن مناطق الخطورة. وانحصر اللعب في وسط ملعب المباراة، وسط استحواذ نسبي من لاعبي الترجي التونسي بعد مرور نصف ساعة. وفي الدقيقة 32، أرسل إيهاب المباركي، عرضية من جهة اليمين أبعدها دفاع الزمالك من قلب منطقة الجزاء عن مناطق الخطورة. وسقط محمد أبو جبل، في الدقيقة 33، واشتكى من إشارات الليزر التي توجهها جماهير الترجي التونسي في المدرجات، نحو عينيه. وفي الدقيقة 38، تحصل الزمالك على ضربة حرة نفذها أحمد سيد

زيزو، ولكن أبعدها دفاع الترجي عن مناطق الخطورة. ومع بداية شوط المباراة الثاني، ضغط الترجي عن طريق حمدو الهوني، إلا أن عرضيته اصطدمت بأقدام محمود علاء. وفي الدقيقة 47، أرسل حمد الهوني، عرضية من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار، أبعدها طارق حامد ثم أبو جبل، عن مناطق الخطورة. وتحصل إبراهيما واتارا، على بطاقة صفراء بعد اعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة مصطفى غربال. وتحصل مصطفى محمد، على بطاقة صفراء بعد احتكاكه بمدافع الترجي عبد القادر بدران. وقام لاعبو الزمالك بتبادل الكرة في وسط الملعب في الدقائق العشر الأخيرة، من أجل عدم ترك فرصة للاعبي الترجي بالاستحواذ على الكرة. ودخل كاسونجو بدلا من مصطفى محمد، في الدقيقة 81، قبل أن يشارك محمد حسن بدلا من يوسف أوباما في آخر تغييرات الفارس الأبيض.