تعثر جديد للزمالك قبل لقاء القمة بالدوري المصري
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تعثر جديد للزمالك قبل لقاء القمة بالدوري المصري

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العرب اليوم - تعثر جديد للزمالك قبل لقاء القمة بالدوري المصري

فريق الزمالك المصري
القاهرة ـ العرب اليوم

سقط فريق الزمالك في فخ التعال السلبي بدون أهداف مع مضيفه اف سي مصر في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء ضمن الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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تعثر جديد للزمالك قبل لقاء القمة بالدوري المصري تعثر جديد للزمالك قبل لقاء القمة بالدوري المصري



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