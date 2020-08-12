ريمونتادا في التسعين تمنح سان جيرمان تأهلًا دراميًا إلى نصف نهائي الأبطال

خطف باريس سان جيرمان أولى مقاعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ليلة درامية كاد أن يودع فيها النادي الباريسي المنافسات وحول باريس تأخره بهدف نظيف أمام أتالانتا مفاجأة البطولة إلى فوز بهدفين في الوقت بدل الضائع وافتتح الفريق الإيطالي النتيجة عن طريق ماريو باساليتش في الدقيقة 26، وحاول منذ ذلك الحين باريس سان جيرمان إدراك التعادل لكن دون جدوى بعدما أهدر نيمار دا سيلفا أكثر من فرصة محققة للتسجيل.