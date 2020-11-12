عدلي القيعي يكشف تفاصيل إصابته بكورونا

تعرض المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد وتواصل موقع "الكابتن " مع عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي قبل دقائق من دخوله أحد المستشفيات للخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا ، بعد تأكد إصابته بعد إجرائه المسحة الثالثة.