عدلي القيعي يكشف تفاصيل إصابته بكورونا
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عدلي القيعي يكشف تفاصيل إصابته بكورونا

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العرب اليوم - عدلي القيعي يكشف تفاصيل إصابته بكورونا

عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى
القاهرة ـ العرب اليوم

تعرض المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد وتواصل موقع "الكابتن " مع عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي قبل دقائق من دخوله أحد المستشفيات للخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا ، بعد تأكد إصابته بعد إجرائه المسحة الثالثة.

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عدلي القيعي يكشف تفاصيل إصابته بكورونا عدلي القيعي يكشف تفاصيل إصابته بكورونا



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