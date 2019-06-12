هجوم على المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استغلاله صورة محمد صلاح لإهانة غزة

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما على أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب استغلاله لصورة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وهو يصطاد الأسماك، أثناء عطلة يقطيها في الجونة، للهجوم على الشعب الفلسطيني الذي اتهمه بالإرهاب.

ونشر "أفخاي" صورة لـ "صلاح" وهو ممسكا بسمكة الحصان التي اصطادها في الجونة، أرفق بها آية "وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا… لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، مضيفاً: "صيد الأسماك في قطاع غزة هو أحد أهم المجالات الاقتصاديّة الّتي يعتمد عليها الصّيادون للرّزق"، متابعا: "بدكم تصيدو مثل هاى السمكة في غزة؟أكيد بتقدرو بس بدون إرهاب".

وتابع أفخاي "وأي سمك في العالم أطيب من سمك غزة؟! لكن للأسف وبسبب مواصلة اطلاق البالونات الحارقة من غزة اضطرت إسرائيل لتقليص مسافة الصيد ليضر الإرهاب المنطلق من غزة بسكان القطاع أولًا وأخيرًا، فلا تسمحوا لبعض القادة الإرهابيّين بحرمانكم ما رزقكم الله".

واستكمل "محمد صلاح علم قادة الإرهاب فوائد السّمك"، مشيرا إلى الصفحة الرسمية لمحمد صلاح بهشتاج "فخر العرب".

انهالت التعليقات الغاضبة على صحفة أفيخاي أدرعي، ومنها "هديلك نصيحة دا بجد والله بلاش تستشهد بآيات قرآنية والدعاء لأنها والله بتعود بالسلب عليكم.. في غزة محتل يقتل أطفال عزل أبرياء، الأسماك والبشر يلعنون القتلة لا الصيادين.. المحتل القاتل المغتصب بيقرر ويحظر ويبيح لأهل الأرض واصحابها، على رأي المثل المصرى (البيت بيت ابونا والغرب بيطردونا)".

وأضافت التعليقات "مين قالك إن عندنا إرهاب، انتوا اللي بتموتوا في جنودنا، لأن الجندي المصري معلم عليكم، دا حتى الكدب حرام وانت كداب يا لوح.. والله ما إرهاب إلا صهيون..عفوا أفخاي محمد صلاح راح يعلم العالم كيف تصلي بألاقصى وهنصلى فيه بإذن الله".

فيما طالب أخرون محمد صلاح بتقديم شكوى عن أفيخاى أدرعي، لنشر صورته بدون إذنه قائلين "فرصة وجات، راجينا أخلاقك يا فخر العرب".

وكان النجم العالمي محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، قضى إجازة في الجونة، قبل أن ينضم إلى معسكر المنتخب استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا.

ونشر "صلاح"، صورتين له في البحر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إحداهما مع سمكة الحصان والأخرى مع سمكة متوسطة الحجم قريبة الشبة من سمكة البلطي.