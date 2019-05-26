زوارق الاحتلال تطلق النار صَوب زوارق الصيادين قبالة شاطئ خانيونس جنوب قطاع غزة
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زوارق الاحتلال تطلق النار صَوب زوارق الصيادين قبالة شاطئ خانيونس جنوب قطاع غزة

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العرب اليوم - زوارق الاحتلال تطلق النار صَوب زوارق الصيادين قبالة شاطئ خانيونس جنوب قطاع غزة

زوارق بحرية الاحتلال
الرياض - العرب اليوم

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال، صباح اليوم، نيران أسلحتها الرشاشة، صوب مراكب الصيادين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة.

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زوارق الاحتلال تطلق النار صَوب زوارق الصيادين قبالة شاطئ خانيونس جنوب قطاع غزة زوارق الاحتلال تطلق النار صَوب زوارق الصيادين قبالة شاطئ خانيونس جنوب قطاع غزة



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زوارق الاحتلال تطلق النار صَوب زوارق الصيادين قبالة شاطئ خانيونس جنوب قطاع غزة زوارق الاحتلال تطلق النار صَوب زوارق الصيادين قبالة شاطئ خانيونس جنوب قطاع غزة



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