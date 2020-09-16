التعاون السعودي يعلن تعاقده مع كارتيرون مدرب الزمالك لمدة عامين

أعلن نادى التعاون السعودي، اليوم الأربعاء، عن اتفاقه مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادى الزمالك، لتولى مسئولية تدريب لمدة موسمين مقبلين، وأكد الحساب الرسمي لنادى التعاون، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، على توقيع إدارة النادى عقدا مبدئيا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لقيادة الفريق، لمدة موسمين، حيث سيتم التوقيع العقد النهائي، بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب.وقام المدرب الفرنسي أمس الثلاثاء، بدفع الشرط الجزائى، لإدارة الزمالك، والمقدر بـ250 ألف دولار، وقرر الرحيل عن الفارس الأبيض، لقيادة فريق التعاون السعودي.