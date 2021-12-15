قطر تسجل هدف التعادل أمام الجزائر في نصف نهائي كأس العرب

سجل منتخب قطر هدف التعادل أمام منتخب الجزائر، في لقاء نصف نهائي كأس العرب افتتح منتخب الجزائر التسجيل في شباك قطر، من خلال جمال الدين بن العمري من تسديدة صاروخية سكنت شباك منتخب قطر في الدقيقة 59 من عمر المباراة.