الأهلي يتم الثلاثية بعد التتويج بكأس مصر

انتهت منذ لحظات أحداث المباراة الماراثونية التي جمعت بين طلائع الجيش والنادي الأهلي بنهائي كأس مصر والتقى الفريقين على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب بالاسكندرية وبعد مباراة امتدت لتحسمها ركلات الترجيح نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التتويج بكأس مصر ليتوج الأهلي بالثلاثية التاريخية في موسم مميز للمارد اأحمر.