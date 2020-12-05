الأهلي يتوج بكأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه

تُوج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه، بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية وسيطر التعادل السلبي على المباراة حتى الدقيقة 65 من عمر المباراة، عندما نجح محمود عبدالمنعم "كهربا" في تسجيل هدف التقدم للأهلي وحاول لاعبو طلائع الجيش تعديل النتيجة في الدقائق الـ25 المتبقية، حتى نجح ناصر منسي في تعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع وانتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي، حيث نجح طلائع الجيش في الحفاظ على التعادل، حتى الوصول إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه.

ونجح الأهلي في الحصول على اللقب للمرة الـ37 في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 3 سنوات، منذ الحصول على اللقب عام 2017 على حساب المصري البورسعيدي وبالحصول على كأس مصر، نجح الأهلي في الحصول على ثلاثية الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، حيث كان قد حصل على اللقب الأفريقي يوم الجمعة الماضي على حساب الغريم التقليدي الزمالك ويبقى الأهلي أكثر الفرق حصولا على لقب كأس مصر برصيد 37 مرة، بفارق 10 ألقاب عن الزمالك الذي نجح في الحصول على البطولة 27 مرة، ثم الاتحاد السكندري والترسانة بـ6 ألقاب.