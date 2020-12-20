الترجي التونسي يرفض طلب الزمالك

تونس - العرب اليوم
رفض مسئولو نادي الترجي التونسي طلب مسئولي نادي الزمالك بتغيير موعد مباراتهم أمام الأهلي الليبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا وتقام مباراة الترجي التونسي أمام الأهلي الليبي يوم الأربعاء المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام السادسة مساء وطلب مسئولو الزمالك بتغيير موعد لقاء الترجي مع الأهلي الليبي ليقام في الرابعة عصرًا، على أن يحتضن الملعب ذاته مباراة الزمالك أمام جازيللي التشادي في تمام التاسعة مساءً وقوبل الأمر بالرفض من جانب نادي الترجي التونسي والذي تمسك بخوض اللقاء في موعده المحدد مسبقًا وهو السادسة مساءً.
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