الترجي التونسي يرفض طلب الزمالك

رفض مسئولو نادي الترجي التونسي طلب مسئولي نادي الزمالك بتغيير موعد مباراتهم أمام الأهلي الليبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا وتقام مباراة الترجي التونسي أمام الأهلي الليبي يوم الأربعاء المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام السادسة مساء وطلب مسئولو الزمالك بتغيير موعد لقاء الترجي مع الأهلي الليبي ليقام في الرابعة عصرًا، على أن يحتضن الملعب ذاته مباراة الزمالك أمام جازيللي التشادي في تمام التاسعة مساءً وقوبل الأمر بالرفض من جانب نادي الترجي التونسي والذي تمسك بخوض اللقاء في موعده المحدد مسبقًا وهو السادسة مساءً.