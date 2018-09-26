ناقشت اللجنة المركزية لإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعها، الأربعاء، ضرورة استمرار أعراف الأهلي فيما يتعلق بتدوين أسماء أعضاء الجمعية العمومية، الذين سيشاركون في التصويت على اللائحة يوم الـ٢٨ من سبتمبر، في سجل ذهبي؛ إيمانًا من النادي بأهمية مشاركتهم- أيًا كان رأيهم- وحرصهم على المشاركة في حدث تاريخي، هدفه الحفاظ على حقوقهم وعلى كيان الأهلي. وبالتالي تعكف اللجنة على دراسة كيفية تخليد أسماء الأعضاء المشاركين في التصويت، بحيث تنتمي تلك الأسماء إلى "السجل الذهبي" لمن شاركوا في "دستور" الأهلي.
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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