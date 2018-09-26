ناقشت اللجنة المركزية لإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعها، الأربعاء، ضرورة استمرار أعراف الأهلي فيما يتعلق بتدوين أسماء أعضاء الجمعية العمومية، الذين سيشاركون في التصويت على اللائحة يوم الـ٢٨ من سبتمبر، في سجل ذهبي؛ إيمانًا من النادي بأهمية مشاركتهم- أيًا كان رأيهم- وحرصهم على المشاركة في حدث تاريخي، هدفه الحفاظ على حقوقهم وعلى كيان الأهلي. وبالتالي تعكف اللجنة على دراسة كيفية تخليد أسماء الأعضاء المشاركين في التصويت، بحيث تنتمي تلك الأسماء إلى "السجل الذهبي" لمن شاركوا في "دستور" الأهلي.