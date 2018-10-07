الأهلي يقلص الفارق مع الاتحاد السكندري للمرة الثانية

سريعا قلص الأهلي في الفارق مع الاتحاد السكندري عن طريق البديل محمد شريف في الدقيقة ٩١ ، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب السلام ضمن مباريات الدوري .

من مجهود فردي تسلم محمد شريف الكرة وسددها خادعة على يمين الحارس محمودالزنفلي .

بهذا الهدف تصبح النتيجة اربعة اهداف للاتحاد مقابل ثلاثة اهداف للاهلي