ميلان يستعيد خدمات إبراهيموفيتش قبل قمة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

عاد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، إلى تدريبات فريق ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمواجهة المصيرية التي تجمع فريقه أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل على ملعب "سان سيرو"، في إياب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

وغاب إبراهيموفيتش منذ الفوز 2-1 على روما في الدوري الإيطالي في 28 شباط/ فبراير الماضي، وكان من الصعب الدفع به في المباريات، حيث أن إبراهيموفيتش تدرب مع المجموعة اليوم، وأن المهاجم الذي ساهم بـ 14 هدفًا في 14 مباراة في الدوري هذا الموسم، سيكون جاهزًا لمباراة الإياب ضد فريقه السابق، مما يزيد من فرص ميلان للتأهل للدور ربع النهائي.

و أعلن المدرب يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويد عودة المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى تشكيلة منتخب السويد لكرة القدم لخوض المباريات المقررة نهاية الشهر الجاري، في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بعد قرابة 5 أعوام من اعتزاله اللعب دوليًا وقبل ثلاثة أشهر من انطلاق كأس أوروبا.

واستدعى أندرسون هداف ميلان الإيطالي إبراهيموفيتش 39 عامًا، الذي اعتزل اللعب دوليًا بعد كأس أوروبا 2016 في فرنسا، للتشكيلة المدعوة لمواجهة جورجيا وكوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022، وكذلك لمباراة ودية ضد إستونيا.