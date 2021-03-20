إنتر ميلان يعلن إصابة مدافعه أمبروسيو بفيروس كورونا

أعلن نادي إنتر ميلان عن إصابة قلب الدفاع دانيلو دي أمبروسيو بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بعد خضول اللاعب للمسحة استعدادًا لمباراة فريقه المقبلة، حيث قال النادي في بيانه الرسمي " نتائج اختبار دانيلو دي أمبروسيو إيجابية لـ كوفيد 19 بعد الاختبار الذي أجراه أمس، مضيفًا أن مدافع النيرازوري موجود بالفعل في الحجر الصحي في منزله، سيتابع الآن الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في البروتوكول الصحي".

ويلتقي فريق إنتر ميلان بنظيره ساسولو السبت المقبل، على أرضية ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.ويحتل إنترميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة، بفارق 9 نقاط عن غريمه ميلان الذي يحتل مركز الوصافة.