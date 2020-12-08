أكثر 10 دول تصديرا للاعبي كرة القدم

في كل يوم تثبت البرازيل للعالم أنها بلد كرة القدم، ليس فقط لأنها الأكثر تتويجا بكأس العالم ٥ مرات، لكن هناك عوامل أخرى تؤكد ذلك يظهر جليا إصرار الأندية على امتلاك أفضل لاعبي كرة القدم في كل أنحاء العالم، ويؤدي هذا الأمر إلى وجود لاعبين من مختلف الجنسيات في أغلب الفرق. وعند إبرام صفقات جديدة تكون الأفضليات واضحة للاعبي البرازيل، التي تعتبر المصدّر الرئيسي للاعبين في إلى مختلف أنحاء العالم.

طبقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، فإن العملاق الأمريكي الجنوبي هو البلد الذي يسهم بأكبر عدد من لاعبي كرة القدم في الدوريات الاحترافية بجميع أنحاء العالم. فهناك 1280 برازيليا يلعبون خارج بلادهم، تحديدا في 82 بطولة في جميع بقاع الأرض وتعد البرتغال هي الوجهة الرئيسية للاعبين البرازيليين بـ141 برازيليا يلعبون في دوري الدرجة الأولى البرتغالي، و106 لاعبين في الدرجة الثانية بينما في المرتبة الثانية تأتي اليابان من بين الدول التي تستقبل أكبر عدد من لاعبي كرة القدم البرازيليين، بواقع 80 لاعبا، تليها إسبانيا (56) ثم إيطاليا (54).

كما تصل أعداد كبيرة من لاعبي الساحرة المستديرة البرازيليين إلى أسواق أخرى مختلفة بنسب أقل، مثل مالطا (48)، وتركيا (43)، والصين (35)، والولايات المتحدة (34)، والإمارات (30)، رغم أن رواتبهم في هذه البلدان أعلى من نظيرتها في أنديتهم الأصلية بعد البرازيل، تأتي فرنسا، بطلة العالم الحالية، كثاني أكبر مصدر للاعبين في العالم، بواقع 902 لاعب خارج أراضيها. ووجهات الفرنسيين بشكل أساسي هي الدول القريبة، وتأتي لوكسمبورج في الصدارة بـ93 لاعبا فرنسيا، ثم الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى بمعدلات متقاربة.

الفرنسيون هم القوة العاملة الأجنبية الأولى في البريميير ليج الإنجليزي (47 لاعبا)، ثم البوندسليجا الألمانية (36)، ثم دوري الدرجة الأولى الإيطالي (35)، وأخيرا الليجا الإسبانية بـ30 لاعبا يتشابه نموذج الأرجنتين بلد دييجو أرماندو مارادونا، ثالث دول العالم تصديرا لمحترفي كرة القدم بواقع 886 لاعبا، مع نظيره الفرنسي لأن الوجهات الرئيسية للاعبي الكرة الأرجنتينيين هي البلدان المجاورة مثل تشيلي، حيث يوجد تدفق كبير بحوالي (131 لاعبا)، والإكوادور 62 لاعبا ، ثم أوروجواي 60 لاعبا.

ويحظى الأرجنتينيون أيضا بسوق كبيرة في كرة القدم الإسبانية بـ76 ممثلا عنهم، ثم الإيطالية بـ57 لاعبا، وفي المكسيك بـ50 لاعبا والولايات المتحدة بـ49 لاعبا، حيث يتزايد حضور لاعبي كرة القدم الأرجنتينيين بشكل مستمر عقب المراكز الثلاثة الأولى بين الدول الأكثر تصديرا للاعبين، تأتي إنجلترا في المرتبة الرابعة بـ503 لاعبين خارج حدودها، ثم إسبانيا بـ447 لاعبا، وصربيا بـ421، وألمانيا بـ405، وكرواتيا بـ379، وكولومبيا بـ375، وأخيرا تحل نيجيريا بـ372 في نهاية قائمة البلدان الـ10 الأوائل.