إحصائية تكشف عن إنجاز جديد حققه ميسي في الدوريات الأوروبية

كشفت إحصائية جديدة عن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني استطاع تحقيق إنجاز أوروبي منذ بداية موسم 2011-2012، وبحسب إحصائية شبكة "أوبتا"، تصدر ميسي 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في تسجيل الأهداف الأهداف من الركلات الحرة وسجل ميسي 33 هدفا من الركلات الحرة المباشرة، بنجاح تهديفي بلغت نسبته 9.6%، ليصبح أفضل مسجل للأهداف من الركلات الحرة منذ بداية موسم 2011-2012.

فيما حل في المركز الثاني نجم وسط يوفنتوس الحالي وروما السابق، البوسني ميراليم بيانيتش، برصيد 16 هدفا، بنسبة 11.9% وجاء في المركز الثالث خلف ميسي لاعب ميلان الحالي وباير ليفركوزن السابق، التركي هاكان كالهانوجلو، برصيد 14 هدفا، بنسبة 9.9% بينما احتل أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، أيقونة يوفنتوس الحالي، وريال مدريد السابق، المركز الرابع، برصيد 14 هدفا، بمعدل 5.4%. وجاء الإيطالي أندريا بيرلو في المركز الخامس، برصيد 12 هدفا، بمعدل 10.3%.