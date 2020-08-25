الزمالك يعلن تجديد تعاقد محمد عبد الغنى

ونشر نادى الزمالك عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة لمحمد عبد الغنى رفقة أمير مرتضى المشرف على قطاع الكرة بالنادى وعلق الزمالك على الصورة: "الزمالك يحتفظ بلاعبه محمد عبد الغنى حتى 2024"، ليصبح ثانى اللاعبين المجددين لتعاقدهم مع النادى بعد محمود علاء.