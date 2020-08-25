الزمالك يواجه المقاولون العرب على ستاد القاهرة

أكد رئيس نادي الزمالك، أن مباراة الفريق الأول بالنادي أمام المقاولون العرب ستقام فى ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد الاتصالات التي أجراها مع رئيس هيئه الاستاد وكان ستاد السلام رفض استضافة اللقاء وكذلك بتروسبورت، بعدما كان ستاد القاهرة كشف عن وجود تصوير إعلان فيه في نفس يوم المباراة، ولكن بعدها تم الموافقة على إقامة المباراة على الاستاد ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.