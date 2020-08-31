تعرف على مواعيد أبرز مواجهات موسم الليجا الجديد

سيبدأ الموسم الجديد من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في 13 سبتمبر المقبل وتم الكشف رسميًا عن مواعيد عدد من أبرز المواجهات في موسم الليجا الجديد 2020-2021، وأبرزها مباراتي الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.

مواعيد مباراتي الكلاسيكو

برشلونة سيستضيف ريال مدريد على ملعب كامب نو ضمن الجولة 7 يوم 25 أكتوبر بينما ريال مدريد سيستضيف برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة 30 يوم 11 أبريل 2021.