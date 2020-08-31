ميسي يواصل التمرد على برشلونة

تغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تدريبات برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد وغاب "ميسي"، عن أولى الحصص التدريبية لفريقه برشلونة استعدادًا للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، مدرب الفريق الجديد وقال أشرف بن عياد، مراسل قنوات "بي إن سبورتس"، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، " تتأكد خطوة ميسي.. يغيب عن أول حصة تدريبية تحت قيادة كومان" وكان ميسي قد تغيب أيضًا أمس، الأحد، عن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لفريقه برشلونة ويطلب ميسي من إدارة برشلونة الرحيل عن الفريق هذا الصيف مجانًا.