رسالة مصورة من مورينيو لتركي آل الشيخ

تلقى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية مالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير بعث برسالة مصورة لتركي آل الشيخ، الذي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال فيها: "الرئيس تركي، أتمنى أن ينتهي فيروس كورونا قريبا لأتمكن من الذهاب إلى السعودية وأزورك في منزلك بجدة". وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فأدعوك إلى زيارتنا ورؤيتنا للاستمتاع بكرة القدم وقضاء بعض الوقت في لندن.. شكرا لك على قلبك الكبير، فأنا أعلم ما تفعله من أجل الناس ولذلك أحترمك" من جانبه، علق آل الشيخ على رسالة مورينيو، قائلا: "مرحبا لك في بيت أخيك بالمملكة التي تحبها وتحبك في أي وقت".

ويرتبط آل الشيخ بعلاقات جيدة مع عدد من المدربين حول العالم، حيث سبق له أن استقبل في منزله كيكي سيتين، مدرب برشلونة الإسباني السابق، وإيتور كارانكا، مدرب برمنجهام سيتي الإنجليزي وسبق لمورينيو زيارة آل الشيخ في منزله قبل فترة، والتقطا معا صورا تذكارية وتأتي هذه الرسالة في ظل تصدر توتنهام تحت قيادة مورينيو جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقا على ليفربول حامل اللقب بفارق الأهداف.