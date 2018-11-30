خصم نصف مستحقات لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية

قرر رئيس نادي الزمالك خصم نصف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الخسارة من الاتحاد السكندري.

وودع الزمالك البطولة العربية بعد الخسارة من الاتحاد السكندري بركلات الترجيح في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية.