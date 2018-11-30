خصم نصف مستحقات لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية
آخر تحديث GMT23:45:21
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

خصم نصف مستحقات لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية

العرب اليوم -

العرب اليوم - خصم نصف مستحقات لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية

نادي الزمالك
القاهرة - محمد عبد الحميد

قرر رئيس نادي الزمالك خصم نصف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الخسارة من الاتحاد السكندري.

وودع الزمالك البطولة العربية بعد الخسارة من الاتحاد السكندري بركلات الترجيح في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية.

رياضة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

خصم نصف مستحقات لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية خصم نصف مستحقات لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية



أخبار ذات صلة

GMT 21:08 2018 الأربعاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

نيمار يسجل الهدف الثاني في شباك ليفربول
العرب اليوم - نيمار يسجل الهدف الثاني في شباك ليفربول

GMT 20:26 2018 الأربعاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

بيرنات يفتتح التسجيل لسان جيرمان في مرمى ليفربول
العرب اليوم - بيرنات يفتتح التسجيل لسان جيرمان في مرمى ليفربول

GMT 18:47 2018 السبت ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

الاهلي يكلف سيد عبد الحفيظ بمتابعة ملف كرة القدم
العرب اليوم - الاهلي يكلف سيد عبد الحفيظ بمتابعة ملف كرة القدم

GMT 19:45 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

الأهلي يعلن عن قيد ٢٣ لاعبًا في القائمة الافريقية
العرب اليوم - الأهلي يعلن عن قيد ٢٣ لاعبًا في القائمة الافريقية

GMT 21:01 2018 الجمعة ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

نهاية المباراة الترجي يتوج بطلًا لأفريقيا بعد فوزه على الأهلي (4/3) بنمجموع المباراتين
العرب اليوم - نهاية المباراة الترجي يتوج بطلًا لأفريقيا بعد فوزه على الأهلي (4/3) بنمجموع المباراتين

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

خصم نصف مستحقات لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية خصم نصف مستحقات لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت بلوزة بأكمام طويلة وبنطالًا متناسقًا معها

بريانكا تشوبرا جذَّابة أثناء حضورها أمسيّة في الهند

نيودلهي ـ علي صيام

تستعدّ نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا، 36 عاما، للزواج من حبيبها نجم البوب، نيك غوناس، 26 عاما، إذ تفصلنا أيام قليلة عن هذا الحدث المرتقب، لكن الممثلة الهندية تألقت الخميس، أثناء حضورها أمسية في مومباي بالهند، فقد تم تصويرها خلال وصولها إلى فندق "جي دبليو ماريوت". وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الممثلة الهندية ظهرت بفستان ملون من الحرير، مكون من قطعتين، باللونين الأحمر والذهبي، حيث بلوزة بأكمام طويلة وواسعة، وبنطال واسع متناسق مع البلوزة، ومفتوح من الجانبين، كليهما نفس نقشة القماش. وارتدت نجمة مسلسل "Quantico" حذاء بلون الجسد "نيود"، وحملت حقيبة سوداء كبيرة، وانضم شقيق نيك، جو وخطيبته صوفي تيرنر، إلى نيك وبريانكا، الإثنين لالتقاط صور خارج مطعم في مدينة جوهو. ومن المقرر أن يتزوج نيك وبريانكا، الأحد المقبل، وسيقيمان مع أسرتيهما في مومباي، قبيل الحفلة، وفي وقت سابق من الأربعاء،

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:08 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

عارضة الأزياء تانيا باردسلي تُبهر حضور حفلة "علامة جمال"
العرب اليوم - عارضة الأزياء تانيا باردسلي تُبهر حضور حفلة "علامة جمال"

GMT 14:44 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

مضيفة طيران تكشف أن المياه المستخدمة في ذلك ملوثة
العرب اليوم - مضيفة طيران تكشف أن المياه المستخدمة في ذلك ملوثة

GMT 15:16 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

"الفن" عنوان منزل مصممة الديكور ليزا ماهديني البريطانية
العرب اليوم - "الفن" عنوان منزل مصممة الديكور ليزا ماهديني البريطانية

GMT 14:40 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

ماكرون يحذر من إنعكاسات "صينية أميركية" على التجارة العالمية
العرب اليوم - ماكرون يحذر من إنعكاسات "صينية أميركية" على التجارة العالمية

GMT 14:47 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

محكمة "لوس أنجلوس" تقرُّ بأن راتب القاضية جودي شيندلين معقول
العرب اليوم - محكمة "لوس أنجلوس" تقرُّ بأن راتب القاضية جودي شيندلين معقول

GMT 03:33 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

إليك درجات أحمر الشفاة "الأحمر" المناسبة للون بشرتك
العرب اليوم - إليك درجات أحمر الشفاة "الأحمر" المناسبة للون بشرتك

GMT 06:38 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

قائمة بأفضل المقاهي في أمستردام للتمتّع بأوقات مُميَّزة
العرب اليوم - قائمة بأفضل المقاهي في أمستردام للتمتّع بأوقات مُميَّزة

GMT 04:05 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

5 نصائح ذهبية لاختيار شجرة عيد الميلاد المثالية
العرب اليوم - 5 نصائح ذهبية لاختيار شجرة عيد الميلاد المثالية

GMT 09:52 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

أردوغان يؤكد وجود مخطط لإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط
العرب اليوم - أردوغان يؤكد وجود مخطط لإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط

GMT 07:17 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

شيندلين تتغلب على إيلين ودكتور فيل في قائمة "فوربس" لعام 2018
العرب اليوم - شيندلين تتغلب على إيلين ودكتور فيل في قائمة "فوربس" لعام 2018

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:10 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

"الأهلي" يتفاوض مع ثلاثة مهاجمين ويُغرم لاعبيه 30 ألف جنيه
العرب اليوم - "الأهلي" يتفاوض مع ثلاثة مهاجمين ويُغرم لاعبيه 30 ألف جنيه

GMT 08:30 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

شركة الخرافي للمقاولات تُعلن عن توفّر فرص عمل جديدة في الكويت
العرب اليوم - شركة الخرافي للمقاولات تُعلن عن توفّر فرص عمل جديدة في الكويت

GMT 11:32 2018 الخميس ,16 آب / أغسطس

استراتيجية مكافحة الجريمة الاقتصادية
العرب اليوم - استراتيجية مكافحة الجريمة الاقتصادية

GMT 15:21 2016 الخميس ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

برج التنين.. قوي وحازم يجيد تأسيس المشاريع
العرب اليوم - برج التنين.. قوي وحازم يجيد تأسيس المشاريع

GMT 18:02 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبر

إيناس عبد الدايم تحرص على حضور مسرحية " أبو كبسولة" في الإسكندرية
العرب اليوم - إيناس عبد الدايم تحرص على حضور مسرحية " أبو كبسولة" في الإسكندرية

GMT 19:27 2016 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

Zuhair Murad Haute Couture Spring/Summer 2016
العرب اليوم - Zuhair Murad Haute Couture Spring/Summer 2016

GMT 14:43 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبر

جريمة قتل بشعة تهز أرجاء المغرب والسبب "القرقوبي"
العرب اليوم - جريمة قتل بشعة تهز أرجاء المغرب والسبب "القرقوبي"

GMT 16:27 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

وزير الثقافة تشهد حفل تكريم البيت الفني لعدد من المبدعين
العرب اليوم - وزير الثقافة تشهد حفل تكريم البيت الفني لعدد من المبدعين

GMT 08:12 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

ياسمين عبد العزيز تُعلن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة
العرب اليوم - ياسمين عبد العزيز تُعلن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة

GMT 09:31 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

الفروسية في ألمانيا تعاني من الكحوليات والاعتداءات الجنسية
العرب اليوم - الفروسية في ألمانيا تعاني من الكحوليات والاعتداءات الجنسية

GMT 10:31 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبر

المصري سامح الدهان يتوج بلقب بطولة روليكس غراند سلام للفروسية
العرب اليوم - المصري سامح الدهان يتوج بلقب بطولة روليكس غراند سلام للفروسية

GMT 05:03 2016 الإثنين ,01 آب / أغسطس

فيكتوريا سيكرت مثيرة بفستان من الدانتيل الأسود أظهر ساقيها
العرب اليوم - فيكتوريا سيكرت مثيرة بفستان من الدانتيل الأسود أظهر ساقيها

GMT 01:19 2014 الإثنين ,08 كانون الأول / ديسمبر

أحمد فايز يكشف أن أحدث التصميمات هي الفستان المجسم
العرب اليوم - أحمد فايز يكشف أن أحدث التصميمات هي الفستان المجسم

GMT 19:44 2015 الأربعاء ,13 أيار / مايو

اكتشفي أفكار لحفلة عيد زواج مليئة بالحب والذكريات
العرب اليوم - اكتشفي أفكار لحفلة عيد زواج مليئة بالحب والذكريات

GMT 03:35 2016 الثلاثاء ,01 آذار/ مارس

تسريحة الشعر المرفوعة تقتحم صيحات الموضة لشتاء 2016
العرب اليوم - تسريحة الشعر المرفوعة تقتحم صيحات الموضة لشتاء 2016

GMT 19:19 2014 الأحد ,01 حزيران / يونيو

"الحبّار المضيء" إبداع رباني لامثيل له
العرب اليوم - "الحبّار المضيء" إبداع رباني لامثيل له

GMT 04:33 2017 الثلاثاء ,06 حزيران / يونيو

قمة مجموعة العشرين أمل التعليم في الدول الفقيرة
العرب اليوم - قمة مجموعة العشرين أمل التعليم في الدول الفقيرة

GMT 14:07 2015 الثلاثاء ,20 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار ومواصفات سيارة "2016 Toyota Aurion" الجديدة
العرب اليوم - أسعار ومواصفات سيارة "2016 Toyota Aurion" الجديدة

GMT 19:37 2017 الإثنين ,02 تشرين الأول / أكتوبر

5 طرق طبيعية لتنظيف الرحم بعد الدورة الشهرية
العرب اليوم - 5 طرق طبيعية لتنظيف الرحم بعد الدورة الشهرية

GMT 07:25 2016 الإثنين ,25 تموز / يوليو

المتطرف "أبو مصعب السوري" يكشف أن الانضمام الى "داعش" لا يتعدى اعتباره "قرارًا شخصيًا"
العرب اليوم - المتطرف "أبو مصعب السوري" يكشف أن الانضمام الى "داعش" لا يتعدى اعتباره "قرارًا شخصيًا"

GMT 17:15 2017 الإثنين ,15 أيار / مايو

الأميرة هيا تنشر صورة لزوجها وأبنائها على "فيسبوك"
العرب اليوم - الأميرة هيا تنشر صورة لزوجها وأبنائها على "فيسبوك"

GMT 05:54 2017 الثلاثاء ,20 حزيران / يونيو

شاروخان يعيش في قصر فاخر من تصميم زوجته جوري خان
العرب اليوم - شاروخان يعيش في قصر فاخر من تصميم زوجته جوري خان

GMT 06:06 2018 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

الإصابات الشائعة أثناء العلاقة الحميمية بين الأزواج
العرب اليوم - الإصابات الشائعة أثناء العلاقة الحميمية بين الأزواج

GMT 00:38 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبر

زياد برجي يؤكّد أن فيلم "بالغلط" رسالة إنسانية مهمة
العرب اليوم - زياد برجي يؤكّد أن فيلم "بالغلط" رسالة إنسانية مهمة

GMT 09:51 2015 الثلاثاء ,29 أيلول / سبتمبر

فوائد القرع لتحسين البصر
العرب اليوم - فوائد القرع لتحسين البصر

GMT 09:43 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

تعرف على أسباب هروب المرأه من فراش الزوجية
العرب اليوم - تعرف على أسباب هروب المرأه من فراش الزوجية

GMT 15:03 2017 الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

قرويون هنود يشعلون النار في فيل صغير ووالدته
العرب اليوم - قرويون هنود يشعلون النار في فيل صغير ووالدته

GMT 02:10 2016 الخميس ,29 أيلول / سبتمبر

مارلين مونرو كانت على علاقة عاطفية ببوبي كنيدي
العرب اليوم - مارلين مونرو كانت على علاقة عاطفية ببوبي كنيدي
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab