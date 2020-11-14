العارضة تحرم مصطفى محمد من أول أهدافه مع منتخب مصر

حرمت عارضة مرمى لمنتخب توجو، مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني، من تسجيل أول أهدافه رفقة المنتخب الأول، بعد رأسية رائعة.وفي الدقيقة 21، أرسل أحمد سيد زيزو، عرضية رائعة لـ مصطفى محمد، الذي ارتقى أعلى من كل مدافعي توجو، وسدد في العارضة.