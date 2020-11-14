مصطفى محمد يقود هجوم منتخب مصر أمام توجو

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، التشكيل الذي سيخوض به الفراعنة مباراة توجو، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون 2022.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد النني وعبدالله السعيد ومحمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: مصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد أبوجبل- أيمن أشرف- أحمد توفيق- محمود علاء- علي جبر- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي أفشة- رمضان صبحي- أحمد حسن كوكا- حسام حسن- محمد شريف.

وتنقل المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 7، وعبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس الأرضية المفتوحة، ومن المنتظر أن يقدم الاستديو التحليلي عبر قناة تايم سبورتس، الإعلامي أحمد شوبير، في تمام الثامنة مساء اليوم، بصحبة نجوم التحليل محمد عمر ووليد صلاح الدين ومحمد أبو العلا، ويحلل الأداء التحكيمي سمير عثمان الحكم الدولي السابق.وتأكد غياب محمد صلاح نجم المنتخب المحترف بصفوف ليفربول، عن مباراة اليوم، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن المنتظر أن يلعب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، بمركز الجناح الأيمن، بديلا لنجم ليفربول.

ويخوض منتخب مصر، لقاء توجو، وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين، فيما يتذيل منتخب توجو، المجموعة برصيد نقطة وحيدة، ويحتل منتخب جزر القمر، صدارة المجموعة برصيد خمس نقاط، ويتواجد منتخب كينيا، بالمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في بيان رسمي، إجراء مسحة ثانية لـ محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وأظهرت النتيجة إيجابية الحالة، وإصابة صلاح بفيروس كورونا، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة، واتباع البروتوكول الطبي اللازم للحالة بمعرفة الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني.