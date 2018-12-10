أبدى نادي "فولهام" الإنجليزي، رغبته في ضم الجزائري إسلام سليماني، المعار من "ليستر سيتي"، إلى "فنربخشة" التركي، في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "تيليجراف"، إن مدرّب "فولهام"، كلاوديو رانييري، طلب التعاقد مع إسلام سليماني، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق في النصف الثاني من الموسم.

ولم يقدمّ سليماني، المستوى المنتظر منه هذا الموسم مع الفريق التركي، حيث سجّل هدفًا واحدًا في 12 لقاء بالدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن رانييري، هو من طلب التعاقد مع سليماني، في 2016 قادمًا من "سبورتينغ لشبونة"، عندما كان مدربًا لـ"ليستر سيتي،" ويرغب حاليًا في الاستعانة به مجددًا مع فريقه الجديد، فولهام.

وختمت الصحيفة بأن الأرقام الضعيفة للمهاجم الجزائري هذا الموسم، ترجح موافقة فنربخشة، على إنهاء الإعارة في منتصف الموسم، كما أن ليستر سيتي لن يرفض بيعه أيضًا.