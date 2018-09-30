كريستيانو رونالدو يدفع 375 ألف دولار لعارضة أزياء لتتنازل عن قضية اغتصاب

قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو دفع 375 ألف دولار لعارضة أزياء أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، لكي تلتزم الصمت في اتفاق للتنازل عن دعوى قضائية ضده بتهمة الاغتصاب.

وتحدثت المجلة مع مايورغا التي ادعت أن رونالدو أجبرها على ممارسة الجنس معه في غرفة بمدينة لاس فيغاس الأمريكية عام 2009، ليتوسل إليها بعد الحادثة بعدم الحديث وأنه شخص جيد واعتذر منها.

ونفى محامي رونالدو أن موكله اغتصب المرأة الأمريكية المشتكية بحقه، مؤكدا أنها كانت علاقة جنسية بالتوافق بين الطرفين.

وقال في بيان نقلته صحيفة "ذا صنداي تايمز" البريطانية اليوم إنه سيرفع دعوى قضائية ضد "دير شبيغل" لتعويض رونالدو عن الأضرار المعنوية التي لحقت به بعد تلك المزاعم.

وتقول "دير شبيغل" إنها أرسلت بالفعل بأسئلة إلى مدير أعمال اللاعب ومحاميه، لكنها لم تتلق رداً قبل نشر التقرير.