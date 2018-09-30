كريستيانو رونالدو يدفع 375 ألف دولار لعارضة أزياء لتتنازل عن قضية اغتصاب

قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو دفع 375 ألف دولار لعارضة أزياء أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، لكي تلتزم الصمت في اتفاق للتنازل عن دعوى قضائية ضده بتهمة الاغتصاب.
وتحدثت المجلة مع مايورغا التي ادعت أن رونالدو أجبرها على ممارسة الجنس معه في غرفة بمدينة لاس فيغاس الأمريكية عام 2009، ليتوسل إليها بعد الحادثة بعدم الحديث وأنه شخص جيد واعتذر منها.
ونفى محامي رونالدو أن موكله اغتصب المرأة الأمريكية المشتكية بحقه، مؤكدا أنها كانت علاقة جنسية بالتوافق بين الطرفين.
وقال في بيان نقلته صحيفة "ذا صنداي تايمز" البريطانية اليوم إنه سيرفع دعوى قضائية ضد "دير شبيغل" لتعويض رونالدو عن الأضرار المعنوية التي لحقت به بعد تلك المزاعم.
وتقول "دير شبيغل" إنها أرسلت بالفعل بأسئلة إلى مدير أعمال اللاعب ومحاميه، لكنها لم تتلق رداً قبل نشر التقرير.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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