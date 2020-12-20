نجم المقاولون العرب يعلن عن إصابته بكورونا

كشف محمد سمير، مدافع الأهلي السابق، والمقاولون العرب حاليًا، عن إصابته بفيروس كورونا، قبل المواجهة المرتقبة لذئاب الجبل مع النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية وكتب محمد سمير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "إيجابي كورونا" كان محمد سمير قد غاب عن انطلاقة المقاولون في الموسم الجاري، بسبب إصابته بشد في السمانة قبل أن تتأكد إصابته بفيروس كورونا.