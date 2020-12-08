نجح نادي المقاولون العرب في ضم 10 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت يوم 6 ديسمبر الجاري، واللاعبون هم «باسم علي من الأهلي في صفقة انتقال حر، وأحمد داودا، لاعب الجيش السابق، وأحمد كابوريا، لاعب الزمالك السابق، والتونسيين هيثم الجويني، ووسيم النغموشي، وأحمد شكري، لاعب إنبي السابق، وأحمد مجدي، لاعب الجونة السابق، وخالد حسانين، لاعب سيراميكا السابق، وأحمد عبد العزيز، لاعب إنبي السابق، ومحمد حمدي زكي، من الإسماعيلي».