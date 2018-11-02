ضرية جزاء ثانية لصالح النادي الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا
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ضرية جزاء ثانية لصالح النادي الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا

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العرب اليوم - ضرية جزاء ثانية لصالح النادي الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا

ضرية جزاء لصالح النادي الأهلي
القاهرة - العرب اليوم

ضرية جزاء ثانية لصالح النادي الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا

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ضرية جزاء ثانية لصالح النادي الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا ضرية جزاء ثانية لصالح النادي الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا



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ضرية جزاء ثانية لصالح النادي الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا ضرية جزاء ثانية لصالح النادي الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا



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بيَّنت أنّ مُنحنيات الجسد في عائلتها جزءٌ مِن الثقافة

جينيفر لوبيز تظهر شِبه عارية على غلاف "InStyle"

واشنطن ـ رولا عيسى

أثارت المغنية الأميركية جينيفر لوبيز، 49 عاما، جدلا واسعا إذ ظهرت شبه عارية، وهي ترتدي فستانا ب اللون الأخضر اللامع، مفتوحا من الجانبين، يغطي فقط صدرها ومؤخرتها، والتي وضعت يديها عليها. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن نجمة "Second Act" بدت جذابة، وقالت لمجلة "InStyle" لعدد ديسمبر/ كانون الأول، إنها تعمل جاهدة للحفاظ والاعتناء بمظهرها، وشاركت بعض نصائحها، موضحة أنها لا تشرب الكثير من الكافيين وتتجنب المشروبات الكحولية، وتنام لفترات طويلة، كما أنها تخلد إلى النوم في تمام الساعة 10 مساء. ورغم تمارين الوزن التي تقوم بها يوميا لفتت إلى أنها تعاني من ألم في منتصف ظهرها. وتحدثت لوبز عن منحنيات جسدها، قائلة: "فكرة منحنيات الجسد في عائلتي جزء من الثقافة، وفكرة أن جينيفر لديها مؤخرة كبيرة تعد أمرا جيدا". وتحدثت عن علاقتها السابقة بالنجم الأميركي، بين أفليك، والتي بدأت في العام

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