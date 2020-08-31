زلاتان يجدد عقده مع ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الاثنين، تجديد عقد لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة موسم ونشر النادي خبر تجديد عقد زلاتان بعد المفاوضاتن التي تمت بين الطرفين في الفترة السابقة وسيرتدي إبراهيموفيتش القميص رقم 11 الموسم المقبل كما أعلن، بدلًا من القميص 21 الذي ارتداه مع الفريق الموسم الماضي يذكر أن إبراهيموفيتش انضم لصفوف نادي ميلان الإيطالي في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وقاده لتحقيق المركز السادس في الدوري.