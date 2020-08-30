ميلان يعلن تجديد عقد إبراهيموفيتش

وكانت تقارير صحفية أكدت عودة إبرا إلى مدينة "ميلانو" بعد توصله لاتفاق نهائى بشأن تجديد عقده مع فريق ميلان الإيطالى وانتهى عقد إبراهيموفيتش مع فريق ميلان هذا الصيف، ونجحت الإدارة فى التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده لمدة موسم وخرج باولو مالدينى بنفسه للتأكيد على أن تجديد عقد إبراهيموفيتش يعتبر من أولويات الروسونيرى، ونجح النادى أخيراً فى تحقيق هدفه.