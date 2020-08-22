حرمت تقنية الفيديو الـ VAR النادي الاهلي من ضربة جزاء حسب رؤية حكم اللقاء امام الزمالك في المباراة المقامة حاليا علي استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدورى المصري .