الأهلي يدفع بـ وليد سليمان وجيرالدو في بداية الشوط الثاني من لقاء القمة

أجرى الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى تغييرين فى بداية الشوط الثانى لمباراة الزمالك المقامة حاليًا باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى. ودفع فايلر المدير الفنى للأهلى بكل من وليد سليمان والانجولي جيرالدو بدلا من اليو ديانج واجاى. وتقدّم الزمالك على الأهلى بهدف نظيف فى الشوط الاول من عمر.. أحرز الهدف أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.