الحكومة المغربية تعلق على أحداث الشغب بعد مباراة الجيش والرجاء
آخر تحديث GMT20:39:39
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

الحكومة المغربية تعلق على أحداث الشغب بعد مباراة الجيش والرجاء

العرب اليوم -

العرب اليوم - الحكومة المغربية تعلق على أحداث الشغب بعد مباراة الجيش والرجاء

مباراة الجيش والرجاء
الرباط ـ العرب اليوم

علق وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين عبيابة، على أحداث الشغب الخطيرة التي وقعت عقب مباراة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي.وأوضح عبيابة، اليوم الخميس، في الندوة الأسبوعية عقب المجلس الحكومي "نتأسف أن الشغب مازال يقع في الملاعب الوطنية لكرة القدم، وما وقع يعود إلى سلوكيات فردية ومندسة".وتابع الوزير أن "الوزارة وضعت لجنة تضم جميع الأطراف لمعالجة الموضوع بهدف مشترك هو وضع حد للشغب".

 

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكومة المغربية تعلق على أحداث الشغب بعد مباراة الجيش والرجاء الحكومة المغربية تعلق على أحداث الشغب بعد مباراة الجيش والرجاء



أخبار ذات صلة

GMT 14:02 2020 الخميس ,13 شباط / فبراير

المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي إلى تشلسي الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو
العرب اليوم - المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي إلى تشلسي الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو

GMT 12:06 2020 الأربعاء ,12 شباط / فبراير

نبيل معلول مدربا للمنتخب السوري لمدة عامين
العرب اليوم - نبيل معلول مدربا للمنتخب السوري لمدة عامين

GMT 10:41 2020 الثلاثاء ,11 شباط / فبراير

وفاة لاعب كمال أجسام بـ"كورونا" بعد رفضه ارتداء قناع الوجه
العرب اليوم - وفاة لاعب كمال أجسام بـ"كورونا" بعد رفضه ارتداء قناع الوجه

GMT 22:41 2020 الأحد ,09 شباط / فبراير

موعد سفر بعثة الزمالك إلى قطر لخوض السوبر الإفريقي
العرب اليوم - موعد سفر بعثة الزمالك إلى قطر لخوض السوبر الإفريقي

GMT 22:38 2020 الأحد ,09 شباط / فبراير

إنتر يغتال أحلام ميلان وإبراهيموفتش بأربعة أهداف خلال شوط واحد في ديربي الغضب
العرب اليوم - إنتر يغتال أحلام ميلان وإبراهيموفتش بأربعة أهداف خلال شوط واحد في ديربي الغضب

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت الفستان الزهري الواسع الأكثر سحرًا

الملكة ليتيزيا عنوان للرقيّ والأناقة في صورها الجديدة

مدريد - العرب اليوم

خطفت العائلة الملكية الإسبانية الأنظار بسلسلة من الصور العائلية التي نشرتها مؤخراً، وبالتأكيد كانت الملكة ليتيزيا محور إهتمام محبي الموضة خصوصاً انها باتت ملهمة بإطلالاتها للنساء حول العالم... فأليكنّ كيف تألقت الملكة ليتيزيا في الصور الجديدة! الفستان الزهري الواسع من تصميم كارولينا هيريرا كان أكثر ما سحرنا. وقد تميّز بأكمامه المتوسطة الطول وقصة الـA line الضيقة من الأعلى للتسع في الأسفل، اضافة الى تطريز الورود باللون الأبيض. وسبق للملكة ليتيزيا بأن أطلت بهذا الفستان في أكتوبر الماضي في اليابان. ولم تنته إطلالة ليتيزيا عند هذا الحد، بل ما زادها إبهاراً هو المجوهرات الراقية التي نسّقتها معها، من تاج Fleur de Lys المرصّع بالألماس، الملكة ليتيزيا التي باتت مصدر إلهام للنساء حول العالم بإطلالاتها الأنيقة، تلجأ الى دار كارولينا هير...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:31 2020 الخميس ,13 شباط / فبراير

مجموعة من أقراط البلاتين للحصول على إطلالة مميزة في 2020
العرب اليوم - مجموعة من أقراط البلاتين للحصول على إطلالة مميزة في 2020

GMT 06:16 2020 الخميس ,13 شباط / فبراير

وجهات رومانسية للاستمتاع بشهر شباط وعيد الحب
العرب اليوم - وجهات رومانسية للاستمتاع بشهر شباط وعيد الحب

GMT 03:42 2020 الخميس ,13 شباط / فبراير

طرق اختيار سيراميك الحمامات من بينها انتقاء اللون المفضَّل
العرب اليوم - طرق اختيار سيراميك الحمامات من بينها انتقاء اللون المفضَّل

GMT 02:56 2020 الخميس ,13 شباط / فبراير

اشتباك بين دورية أميركية والجيش السوري في القامشلي يخلف قتيلًا
العرب اليوم - اشتباك بين دورية أميركية والجيش السوري في القامشلي يخلف قتيلًا

GMT 05:27 2020 الخميس ,13 شباط / فبراير

منع الصحافيين من تغطية الاحتجاجات الفلسطينية في الضفة الغربية
العرب اليوم - منع الصحافيين من تغطية الاحتجاجات الفلسطينية في الضفة الغربية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:58 2020 الأربعاء ,12 شباط / فبراير

نيللي كريم تؤكد أن صحتها أصبحت أفضل بعد الجراحة ولا زالت متعلقة بالباليه
العرب اليوم - نيللي كريم تؤكد أن صحتها أصبحت أفضل بعد الجراحة ولا زالت متعلقة بالباليه

GMT 05:36 2015 الإثنين ,23 شباط / فبراير

البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"
العرب اليوم - البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"

GMT 00:28 2020 الأربعاء ,12 شباط / فبراير

الأقمار الصناعية تفضح الصين وتكشف حقيقة تعاملهم مع جثث ضحايا "كورونا"
العرب اليوم - الأقمار الصناعية تفضح الصين وتكشف حقيقة تعاملهم مع جثث ضحايا "كورونا"

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
العرب اليوم - زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية

GMT 09:58 2016 الجمعة ,08 تموز / يوليو

فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"
العرب اليوم - فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"

GMT 03:58 2017 الأربعاء ,30 آب / أغسطس

تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الشيكل الفلسطيني الأربعاء
العرب اليوم - تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الشيكل الفلسطيني الأربعاء

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 21:59 2020 الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير

عالمة بريطانية: الفضائيون قد يكونون بيننا على الأرض
العرب اليوم - عالمة بريطانية: الفضائيون قد يكونون بيننا على الأرض

GMT 05:44 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

"إم جي زد إس" الصينية الجديدة خيارك لسيارة المستقبل
العرب اليوم - "إم جي زد إس" الصينية الجديدة خيارك لسيارة المستقبل

GMT 12:29 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

"عقدة الخواجة" يحقق مليوناً و300 ألف و"طلق صناعى" 2 مليون و400 ألف
العرب اليوم - "عقدة الخواجة" يحقق مليوناً و300 ألف و"طلق صناعى" 2 مليون و400 ألف

GMT 02:47 2013 السبت ,02 آذار/ مارس

سعودي يمتلك أغلى أنواع الإبل
العرب اليوم - سعودي يمتلك أغلى أنواع الإبل

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 19:38 2016 الجمعة ,05 شباط / فبراير

أسس اختيار الإنارة الخارجية تحول المنزل إلى لوحة فنية رائعة
العرب اليوم - أسس اختيار الإنارة الخارجية تحول المنزل إلى لوحة فنية رائعة

GMT 01:54 2013 الثلاثاء ,05 آذار/ مارس

كوكو أوستن تتباهى بمؤخرتها في ثوب شبه عارية
العرب اليوم - كوكو أوستن تتباهى بمؤخرتها في ثوب شبه عارية

GMT 10:30 2019 الأربعاء ,17 إبريل / نيسان

"ناسا" ترسل الفئران إلى الفضاء وتحصد نتائج مثيرة وغير متوقعة
العرب اليوم - "ناسا" ترسل الفئران إلى الفضاء وتحصد نتائج مثيرة وغير متوقعة

GMT 11:03 2019 الثلاثاء ,05 شباط / فبراير

لاعب سان جيرمان يطلب 8 ملايين يورو تعويضًا عن العنصرية
العرب اليوم - لاعب سان جيرمان يطلب 8 ملايين يورو تعويضًا عن العنصرية

GMT 08:59 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

إليك أفضل تصاميم أرضيات غرف النوم العصرية
العرب اليوم - إليك أفضل تصاميم أرضيات غرف النوم العصرية

GMT 20:25 2017 الأحد ,19 شباط / فبراير

"شخوص البصر" أبرز علامات موت الإنسان
العرب اليوم - "شخوص البصر" أبرز علامات موت الإنسان

GMT 06:27 2016 الأربعاء ,08 حزيران / يونيو

دراسة تكشف أنَّ دودة البلهارسيا المنتشرة في إفريقيا تسبب حمى الحلزون
العرب اليوم - دراسة تكشف أنَّ دودة البلهارسيا المنتشرة في إفريقيا تسبب حمى الحلزون

GMT 07:28 2016 الجمعة ,02 كانون الأول / ديسمبر

القبة "الجيوديسية" صديقة للبيئة وتحمي السكان من الزلازل
العرب اليوم - القبة "الجيوديسية" صديقة للبيئة وتحمي السكان من الزلازل
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab