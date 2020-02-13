الحكومة المغربية تعلق على أحداث الشغب بعد مباراة الجيش والرجاء

علق وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين عبيابة، على أحداث الشغب الخطيرة التي وقعت عقب مباراة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي.وأوضح عبيابة، اليوم الخميس، في الندوة الأسبوعية عقب المجلس الحكومي "نتأسف أن الشغب مازال يقع في الملاعب الوطنية لكرة القدم، وما وقع يعود إلى سلوكيات فردية ومندسة".وتابع الوزير أن "الوزارة وضعت لجنة تضم جميع الأطراف لمعالجة الموضوع بهدف مشترك هو وضع حد للشغب".