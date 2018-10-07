الأهلي يقلص الفارق مع الاتحاد السكندري

سريعا قلص الأهلي في الفارق مع الاتحاد السكندري عن طريق وليد سليمان في الدقيقة ٦١ ، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب السلام ضمن مباريات الدوري .

البداية عن طريق عرضية من اكرم توفيق الذي ارسل ، لينقض عليها وليد سليمان براسية على يمين الحارس محمودالزنفلي .

بهذا الهدف تصبح النتيجة ثلاثة اهداف لهدفين .