محمد النني يقرر الرحيل عن آرسنال للانتقال للدوري الإيطالي

لا يزال بقاء الدولي محمد النني بين صفوف آرسنال الإنجليزي، محل شك، بعد انتهاء فترة إعارته إلى بشكتاش التركي، وفي ظل خروجه من خطط مايكل أرتيتا المدير الفني للجانرز، للموسم الجديد ويتجه لاعب منتخب الفراعنة، للانتقال إلى الدوري الإيطالي، وبدء تحد جديد بين صفوف نادي سامبدوريا، الذي يهتم بالحصول على خدماته، ووضعه ضمن خطة إصلاح الفريق، قبل بداية الموسم الجديد، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.