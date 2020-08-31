تقارير إيطالية تعلن النني مطلوب في سامبدوريا

يهتم نادي سامبدوريا الإيطالي، بضم الدولي محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري وكشفت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، أن النادي الإيطالي يسعى لضم "النني" على سبيل الإعارة، من ناديه الإنجليزي الحالي وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن سامدبوريا يريد تقوية خط وسط ملعبه، عبر ضم محمد النني، خاصة أنه يجيد السيطرة على خط وسط الملعب، بالإضافة إلى نسبته المميزة في التمرير الصحيح النني عاد إلى صفوف أرسنال بعد نهاية إعارته في بشكتا ولا يعد اهتمام الأندية الإيطالية، بخدمات محمد النني، جديدا، حيث ارتبط اسم اللاعب ذي الـ28 عاما بنادي "أيه سي ميلان" الإيطالي.